Arbeitslosigkeit in Tirol leicht angestiegen

Mit Stichtag 30. April waren in Tirol 18.431 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 651 Menschen mehr. Bei geschätzten 345.000 unselbständig Beschäftigten (+10.000 Beschäftigte im Vorjahresvergleich) betrug die Arbeitslosenquote im April 2023 in Tirol 5,1 Prozent. 2.243 Personen befinden sich in Schulungsmaßnahmen des AMS Tirol. Der stärkste Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde in den Tourismusbezirken Landeck (+11,3%), Imst (+11,2%), Kitzbühel (+9,4%) und Schwaz (+7,2%) beobachtet. Gesunken ist die Anzahl der arbeitslos vorgemerkten Personen hingegen in den Bezirken Reutte (-2,7%), Lienz (-2,5%) und Kufstein (-1,4%).