Landesrat macht Druck für Abschuss der Wölfe

Bruchlinie in der Koalition

Die Meinungen gehen also auseinander. Sie reißen einen Graben zwischen ÖVP und Grünen auf: Während sich Umweltministerin Leonore Gewessler kürzlich in Brüssel für die Erhaltung des Schutzstatus von Wolf und Co eingesetzt hat, tut der steirische ÖVP-Agrarlandesrat Hans Seitinger das Gegenteil.