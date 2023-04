Erotik-Messe bringt Salzburger ins Schwitzen

Es gibt sie noch, die gute alte Erotikfilm-DVD. Das Publikum der Salzburger Erotik- und Fetischmesse zieht der Ausstellungsstand mit den in die Jahre gekommenen Datenträgern aber nicht wirklich an. Die meisten Besucher und Besucherinnen – ja, auch davon gibt es zur Eröffnung der Messe am Freitag viele – warten schon kurz nach dem Einlass in der ersten Reihe, direkt vor der großen Show-Bühne.