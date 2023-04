Es war Wilfried Haslauer, der mit seinem Vergleich zu den 1920er-Jahren die Freiheitlichen in die Nähe des aufkommenden Faschismus gerückt hat. Der Salzburger Landeshauptmann muss für sich also zu einem abgeschlossenen Bild über die FPÖ gekommen sein. Und wer eine derartig klare Meinung über die Kickl-Svazek-Partei hat, kann unmöglich eine Partnerschaft mit diesen Leuten bilden.

In dieser Sackgasse muss Haslauer auf die Königsidee gekommen sein, die SPÖ an Bord einer neuen Landesregierung mit den Freiheitlichen zu holen. Das hätte einigen Charme gehabt. Doch die Sozialdemokraten waren für Haslauers Befreiungsschlag bisher nicht zu gewinnen. Aber vielleicht sieht nach dem roten Feiertag am 1. Mai einiges anders aus. Bis kommenden Dienstag hält die ÖVP ihre Tür für SPÖ-Chef David Egger jedenfalls noch offen.

Wenn die Sozialdemokraten schlau sind, fordern sie von der ÖVP jetzt ein sinnvolles Programm ganz nach ihrem Sinn ein. Es könnte für lange Zeit die letzte Chance der zerrütteten Partei sein, noch einmal politische Verantwortung zu übernehmen.

Können sich die Sozialdemokraten zu keinem gemeinsamen Weg durchringen, steht Haslauer mit der FPÖ alleine auf weiter Flur. Die Macht des Patriarchen wäre damit vorerst gesichert. Doch der Preis könnte ein hoher sein. Es geht um nicht mehr und um nicht weniger als um das Ansehen der Bürgerlichen, die dann Herbert Kickl und seinen Kameradinnen und Kameraden den Steigbügelhalter machen.