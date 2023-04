MCU-Regisseure in „Citadel“ ++ Serienstars im Talk

Diese Woche gehen bei „Stream On“ Kindheitsträume in Erfüllung und zwar nicht nur, weil wir ins magische „Disney100“-Konzert schauen, was in Wien stattgefunden hat. Wir sprechen außerdem noch über die Neuauflage eines absoluten Kindheitsklassikers: „Peter Pan & Wendy“. Es wird natürlich auch actionreich: In der neuen Serie „Citadel“, produziert von den beiden MCU-Regisseuren Joe und Anthony Russo, werden zwei ehemalige Agent*innen des Geheimdienstes von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und wir sprechen über das Drama „The Whale“, das bei den Oscars richtig abgeräumt hat und endlich auch bei uns in Österreich im Kino zu sehen ist.