Konkurs abgewendet, eine neue Bombe tickt bereits

Verlangen in Millionenhöhe

Oder besser: vorläufig weg. Denn im Zug der Offenlegung der finanziellen Situation des Innsbrucker Traditionsklubs berichtete der Richter von einer Forderung, die den Klub in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Denn bei der Abwicklung des Konkurses der Wacker-GesmbH steht ein Verlangen des Masseverwalters Dr. Herbert Matzunski in der Höhe von 5,1 Millionen Euro an den Klub im Raum. Die Summe soll sich aus Zahlungen der GesmbH für den Verein ergeben.