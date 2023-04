Zu groß: Disco-Chef in schlimmen Parkplatznöten

Nur müdes Lächeln zu Längsstellplätzen

Die Stadt betont, dass sie für längere Autos und Kleinbusse Längsstellplätze biete. Das zaubert dem Chef der Apollon Disco in Großreinprechts im Waldviertel nur ein müdes Lächeln ins Gesicht: „Dort dürfen normale Pkw genauso stehen. Das heißt, dass entweder gar kein Platz oder nur eine zu kleine Parklücke frei ist!“ Auch der Versuch praxisnaher Lösungen in der Vergangenheit – sich über zwei Parkplätze zu stellen – wurde in Zwettl mit Strafe geahndet.