„Ich war immer weltoffen und lebte meinen Traum“

Prohaska statt Hickersberger

Und, was nicht viele wissen: Ohne ihn hätte es den „Spitz von Izmir“ nicht gegeben. Herbert Prohaska kam 1977 in Izmir nur zum Einsatz, da Kollege Hickersberger wegen einer Blinddarmoperation in Wien geblieben war. „Schneckerls Spitz“ zum 1:0-Sieg führte Österreich zur WM 1978, in Córdoba standen beide beim legendären 3:2 gegen Deutschland in der Startelf.