„Die Liga-Revolution ist abgesagt!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“, diesmal mit Alex Hofstetter und Florian Gröger. Themen in der Sendung: der Sieg von Salzburg im Liga-Hit gegen Sturm und die bittere Woche für die Wiener Klubs Rapid und Austria. Dazu das Torjubiläum von Michael Gregoritsch, der bei 50 Treffern in der deutschen Bundesliga hält und Toni Polster jagt, sowie der nervenstarke Marcel Sabitzer und das Chaos bei den Bayern. Außerdem Spannendes zum Vienna City Marathon, Salzburgs Eishockey-Titel und der Formel 1 in Baku.