Nackter Mann bedrohte Grazer Polizisten mit Waffe

In der Nacht auf Montag versuchte ein vorerst Unbekannter, in die Wohnung seiner Nachbarin einzudringen. Nachdem die Frau deshalb die Polizei verständigt hatte, eilten die Beamten zu dem Mehrparteienhaus in Graz. Vor Ort, trafen die Polizisten niemanden an, forderten jedoch einen Mieter aufgrund von Lärmbelästigung auf, seine Türe zu öffnen. Das tat der 61-Jährige dann auch und richtete splitterfasernackt, eine Faustfeuerwaffe auf die Polizisten.