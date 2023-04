Was für ein Interview! Suljovic-Wahnsinn hält an

Der Wahnsinn geht weiter! Mensur Suljovic besiegt bei den Austrian Darts Open in Graz auch Peter Wright und steht im Viertelfinale. Und wie schon nach seinem Sieg gegen Ricky Evans in Runde eins war Mensur auch am Samstag im Interview mit Michael Fally vor Freude außer sich. „Ich muss ehrlich sein, sowohl Peter als auch ich spielen derzeit nicht in Hochform - ich dachte nicht, dass ich überhaupt die erste Runde überstehe“, sagt Suljvoic.