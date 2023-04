Schaub spielt auf: Hannover stoppt den freien Fall

Nach neun sieglosen Auswärtspartien in Serie hat Hannover 96 den freien Fall in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt und den ersten Sieg in der Fremde seit September 2022 geschafft. Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld auch dank Louis Schaub mit 3:1.