Emotion pur! Suljovic nach Sieg in Ekstase

Mensur Suljovic kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Nach seinem 6:4-Sieg gegen Ricky Evans bei den Austrian Darts Open Graz/Premstätten war Österreichs Darts-Nummer-1 im TV-Flashinterview mit Michael Fally immer noch vollgepumpt mit Adrenalin und in Ekstase. Sehen und hören Sie hier (im Video oben), wie Mensur die Stimmung in der Halle wahrnahm, was er vom „absolut fairen“ Publikum hielt, warum zwischenzeitlich der Flow im Spiel verloren ging, was er sich von seinem Zweitrunden-Duell mit Peter Wright erwartet und wie‘s in seiner Karriere weitergehen soll.