Flüchtlingskind ist auf dem Weg zum Handy-König

Lorel Cengus unternehmerischer Stolz ist in etwa so breit wie eine Espressomaschine, spuckt aber keinen Kaffee aus. Dafür maßgeschneiderte Schutzfolien mit einem selbstheilendem Kunststoff für das Handy-Display. Dabei wird Plastik eingespart. „Das Produkt ist sogar klimaneutral, weil wir entstandene Emissionen kompensieren“, erklärt der Flachgauer Cengu. 150.000 Plastikflaschen habe man über nachweisliche Projekte aus den Ozeanen geholt, 90 Tonnen Co2 eingespart. Cengu, der mit einem kleinen Handy-Shop am Salzburger Ginzkeyplatz starten konnte, setzt auf dem riesigen Mobilfunk-Zubehörmarkt längst Trends. Die großen Player fliegen auf den Anifer. Allein in Mediamarkt-Filialen werden österreichweit 30.000 Schutzfolien verkauft. Monatlich, Tendenz steigend.