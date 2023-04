Lawinengefahr steigt am Wochenende stark an

Nassschnee und schwache Altschichten

Doch die sollten auf der Hut sein, denn die Lawinenexperten geben für Samstag und Sonntag in ganz Tirol Gefahrenstufe drei – also erhebliche Gefahr! „Die Temperaturen steigen gerade am Samstag stark an, dies führt zu einem Nassschneeproblem der ohnehin schon durchfeuchteten Schneedecke“, sagt Norbert Lanzanasto vom Tiroler Lawinenwarndienst. Dazu seien die Schneeverhältnisse – trotz der beachtlichen Menge – schon am Morgen entsprechend schlecht. Genussskifahren dürften die Wintersportler nicht erwarten.