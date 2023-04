„Empire of Light“: Sam Mendes‘ persönliches Drama

Das neue Romantik-Drama „Empire of Light“ spielt in den 1980er Jahren in einem kleinen Küstenort in Südengland, wo Hilary, eine Kinoangestellte, mit Schizophrenie lebt. Der Kinobesitzer nutzt ihre Krankheit schamlos aus, bis ein neuer Kollege namens Stephen auftaucht und Hilary besonders nahekommt.