SPÖ-Urgestein bekennt sich zu Pamela Rendi-Wagner

Wahlkommission als „Kasperltheater“

„Ich war im Bundesparteivorstand, als Christian Kern all seine Ämter zurückgelegt hatte. Nur Rendi-Wagner hatte damals den Mut, die Partei zu übernehmen“, erinnert sich Heinzl, der nach wie vor als Landeschef der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer im Landesparteivorstand sitzt, zurück. Er habe sie damals gewählt und werde das auch bei der Mitgliederbefragung so tun. Rendi-Wagner könne man, so Heinzl, inhaltlich nichts vorwerfen. Anders verhalte sich das bei der Wahlkommission, die laut Heinzl „einem Kasperltheater gleicht“.