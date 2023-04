Saalbach Hinterglemm kratzt am Vor-Corona-Niveau

Zahlreiche Großgruppen brachten auch im Januar viele Gäste in die Region und gewährleisteten eine Auslastung von 80 Prozent. Der Februar war mit einer Auslastung von über 93 Prozent wieder ein ausgezeichneter Monat. „Wir haben durchgehend in glückliche Gesichter geschaut. Die Gäste sowie alle PartnerInnen in Saalbach Hinterglemm hatten einen sehr guten Winter, insgesamt sind wir sehr zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf die kommende Sommersaison!“, so Breitfuß.