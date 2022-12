Rave on Snow heuer klein, aber dennoch fein

Während in Saalbach-Hinterglemm die Schneeflocken vom Himmel tänzeln, wippen vor den Hotels und Lokalen die Raver im Takt der Musik. Das „Rave on Snow“-Festival feiert in Saalbach-Hinterglemm endlich sein Comeback. An insgesamt 12 Locations wird noch bis Sonntagfrüh durchgefeiert.