Die Festung als Trumpf für den Titel „dahoam“

Ausverkauft! Das war das heutige Finalspiel sechs in der Eisarena am Sonntag nach Ende des verlorenen Bozen-Krimis in 45 Minuten. Ein Tollhaus mit 3400 Zuschauern ist garantiert, in der Festung Salzburg soll mit dem 19. Heimsieg en suite der zweite Matchpuck verwandelt werden. Damit nach zuletzt sechs rauschenden Salzburger Liga-Meisterpartys auf fremdem Eis endlich wieder - wie bei der Premieren-Krone 2007 - „dahoam“ die „Karl-Nedwed-Trophy“ vor dem eigenen Anhang in die Höhe gestemmt wird.