Doppelmörder von Wals flehte vergeblich um Milde

Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht

Nachdem der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde vom Tisch wisch, kam es am Montag nun zur Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Linz: Es ging nur noch um die Strafhöhe. Der Doppelmörder bat die drei Richter um eine mildere Strafe. Ohne Erfolg.