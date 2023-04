Seilbahn-Chef Hörl: „Anschluss an Zeit vor Corona“

Der Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, Nationalrat Franz Hörl (ÖVP), hat in Hinblick auf den Seilbahnen-Winterumsatz und der generellen Entwicklung der zu Ende gehenden Wintersaison 2022/23 eine erste positive Bilanz gezogen. Man schließe endlich wieder „an Vor-Corona-Zeiten“ an, so der Zillertaler.