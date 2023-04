Brutale Kinder: „Messer ist salonfähig geworden“

Junge Täterinnen zwangen Mädchen, Müll vom Boden aufzuschlecken

Auch die Gerichtsjournalistin der Kronen Zeitung, Anja Richter, berichtet, dass es in den Verhandlungen mit jugendlichen Straftätern auch immer wieder um das Handy gehe. Ein Fall ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: Junge Mädchen haben in einem Gemeindebau in Wien ihr Opfer gezwungen, sich auszuziehen und Müll vom Boden aufzuschlecken - und das filmisch festgehalten. „Diese Mädchen sind dann in einer unglaublichen Art und Weise im Gerichtssaal gesessen. Sie haben den Richter sogar ‚Du Opfer‘ genannt.“