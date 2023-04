Probezeit für pädophilen Jung-Erzieher (26)

„Guten Morgen, mein Schatz. Ich liebe dich. Viel Spaß in der Schule!“ Was die Nachricht eines liebenden Elternteils sein könnte, war am Mittwoch Beweisstück vor Gericht. Im Salzburger Justizgebäude machte man einem 26-jährigen Pädagogikstudenten den Prozess.