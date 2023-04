„Charleys Tante“-Star Maria Sebaldt gestorben

1965 heiratete die Schauspielerin Robert Freitag, nahm sich nach der Geburt ihrer Tochter eine Auszeit von der Schauspielerei. In den 80er-Jahren feierte sie schließlich ihr großes Comeback in der beliebten ZDF-Serie „Die Wicherts von nebenan“, in der sie die Mutter namens Hannelore mimte. Außerdem spielte Sebaldt auch in der Serie „Ich heirate eine Familie“ mit Peter Weck, in der sie als die exaltierte Freundin Sybille (genannt Bille) von Thekla Carola Wieds Figur Angelika (Angi) zu sehen war.