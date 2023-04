Wunsch der Gemeinden: Endlich Lösungen bei Pflege

Einige Landesregierungen, zahlreiche Landesräte. Mit diesen war Eugendorfs Bürgermeister Johann Strasser in seinen 34 Jahren im Amt konfrontiert. Er hat damit die vielen Aufs und Abs im Land erlebt. Was er sich von einer künftigen Landesregierung wünscht? „Wir müssen mehr zusammenarbeiten und zusammenhelfen, so wie wir es in Eugendorf machen“, so Strasser. Man müsse jemandem sagen dürfen, dass Fehler gemacht wurden und diese auch lösen. „Dann wären wir in Salzburg einzigartig.“ In allen Parteien gibt es für den Ortschef gute Leute, die auch gehört werden sollten.