„Wer sagt, dass nur ORF öffentlichen Wert hat?“

Sie sagten, der Inseratenmarkt hat sich verändert. In welche Richtung?

Der Werbeaufwand hat sich stark in Richtung Google, Facebook & Co. verschoben, weshalb öffentliche Einschaltungen immer wichtiger für die heimischen Zeitungen werden. Die Ausgaben der öffentlichen Hand wurden daher in den letzten Jahren zwar erhöht, doch der Markt bleibt trotzdem verzerrt, weil ja die Zeitungsverlage mit einem Bruchteil dessen abgespeist werden, was etwa der ORF an GIS bekommt – eine taugliche Medienförderung fehlt mir in Österreich noch.