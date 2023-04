„Wir wollen zu Ostern das Dunkle vertreiben“

„Die Osterfeierlichkeiten, besonders die Kartage bis hin zum Ostersonntag, sind freilich immer sehr intensiv“, sagt Franz Lackner. Salzburgs Erzbischof ist dieser Tage im Dauereinsatz. Am Gründonnerstag wusch der Geistliche zwölf Pflegekräften aus der Erzdiözese die Füße, die „Krone“ hat berichtet. Nach diesem symbolischen Akt der Nächstenliebe und einem netten Beisammensein am Abend folgte am Karfreitag ein Trauertag für den Erzbischof. Denn nach dem christlichen Glauben starb Jesus an diesem Tag am Kreuz. Heute, Karsamstag, wartet auf Lackner aber ein Freudenfest: Christen aus aller Welt feiern am Abend die Auferstehung Jesu. Neben einem abendlichen Gottesdienst im Salzburger Dom wird auch traditionell ein Osterfeuer am Domplatz entzündet.