Tief „Norbert“ sorgt für feuchte Fleischweihe

Der Bösewicht trägt den Namen „Norbert“ - so nämlich heißt das Tief, das sich in der Nacht auf Samstag aus dem Nordosten in Richtung Steiermark vorgekämpft und allen Hoffnungen auf sonnige Ostern eine trübe und regnerische Abfuhr erteilt: „Das Tief zieht über die Obersteiermark, das Joglland und die Bucklige Welt in die Steiermark und breitet sich am Karsamstag über das gesamte Bundesland aus“, sagt Meteorologe Michele Salmi von Ubimet. „Nur im Murtal gehen sich am Vormittag vielleicht noch ein paar Sonnenstunden aus, sonst wird es eher trüb und es sind immer wieder Regenschauer möglich.“