Thiem in Erfolgsspur ++ Rapid erster Cup-Finalist

Dominic Thiem feiert in Estoril seinen zweiten Sieg in Serie, Guido Burgstaller schießt Rapid ins ÖFB-Cup-Finale und die heimische Eishockey-Liga startet in die Finalserie - das und noch mehr sind heute Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Michael Tiroch am Donnerstag, dem 6. April.