Baby mit 68: Ana Obregon sorgt für Schlagzeilen

Die 68-jährige spanische Schauspielerin Ana Obregon hat per Leihmutterschaft in den USA ein Kind bekommen - mit den Spermien ihres toten Sohnes Aless! Es hagelt Kritik - und es herrscht Verwunderung in Sozialen Medien: Ist sie jetzt Mama oder doch Oma? Obregon sagt: zweiteres!