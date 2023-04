Die FPÖ will neues Kraftwerk bei der Au

Sie will mit dem FPÖ-Programm ein Angebot für Wähler aller Parteien sein. In den kurz gehaltenen Forderungen finden sich etliche altbekannte FPÖ-Standpunkte: Etwa ein Aufnahmestopp für Asylwerber in Salzburg und keine weiteren Asylquartiere im Bundesland. Die Landesumweltanwaltschaft soll abgeschafft werden, „heimische bodenständige Kultur“ soll gegenüber Prestige-Kulturprojekten bevorzugt werden. Die Kinderbetreuung innerhalb der Familie soll finanziell gefördert werden. Auch das Nein zu Windrädern im gesamten Bundesland steht im Programm.