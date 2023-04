Kraftakt - „Er hat es bis zum Ende durchgezogen“

Neue Woche, neue Sportgeschichten! In „Krone oder Kasperl“ sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportredakteur Philipp Scheichl über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga, einen glänzend aufspielenden Daniil Medwedew in Miami, Stefan Krafts Saisonfinish in Planica, den ersten Sieg von Max Verstappen in Australien, MotoGP-Premierensieger Marco Bezzecchi sowie Eishockey-Talent Marco Kasper, der in der NHL Geschichte schreibt. Stefan Kraft steht nach Abschluss der Saison aber im Mittelpunkt. „Er hat es bis zum Ende durchgezogen“, zieht unser Sportredakteur den Hut vor den Leistungen der Salzburger.