Heimfluch! „Viel Luft nach oben“ bei der Austria

Die Austria und ein Heimsieg in der Meisterschaft gegen den LASK - gelang zuletzt am 12. August 2017 im damaligen Ausweichquartier Happel-Stadion (2:0), in der Favoritner Generali-Arena war dies zuletzt am 7. Mai 2011 der Fall gewesen (5:0). „Da ist noch viel Luft nach oben“, so Reinhold Ranftl.