Kaley Cuoco ist zum ersten Mal Mama geworden

Bereits am Donnerstag sind Kaley Cuoco und Tom Pelphrey Eltern geworden. Die frohe Botschaft teilte das Promi-Pärchen jetzt mit seinen Fans auf Instagram. „Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht unseres Lebens“, schrieb die 37-jährige Schauspielerin zu zahlreichen Fotos, auf denen ihr Töchterchen unter anderem in Tücher gewickelt und in den Armen ihrer stolzen Eltern zu sehen ist.