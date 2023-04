Politiker setzen ein Zeichen gegen den Miet-Horror

Während die Parteien sowohl bundes- als auch landesweit weiter darüber streiten, wie man die exorbitant gestiegenen Mieten abfedern kann, setzten immer mehr Gemeinden auf Eigeninitiative: Nach St. Pölten, Vösensdorf, Brunn am Gebirge und einigen anderen Kommunen, hat nun auch der Gemeinderat in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha eine Lösung im Kampf gegen die horrenden Kosten gefunden.