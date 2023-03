Sturm auf Salzburg? So tippt Legende Mario Haas

Risiko, aber mit gutem Ausgang

In der Qualigruppe hat Markus Schopp in Hartberg mittlerweile etwas Zeit gehabt, seine Idee den Spielern zu vermitteln. Auch die dazugehörigen Umstellungen sind passiert. Das hat am Ende des Grunddurchgangs schon gut funktioniert. Natürlich ist bei seiner Art, Fußball spielen zu lassen, ein Risiko dabei, wird es auch Negativerlebnisse geben. Am Ende wird der Zug in die Zweite Liga aber an Hartberg vorbeifahren.