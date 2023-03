Sölden hat das Gastro-Supertalent gefunden

Vielversprechender Sager einer Gastro-Schülerin

„Ja, ich kann mir vorstellen, in Zukunft in Sölden zu arbeiten“, sagt Schülerin Helena Stahl. Meint sie das ernst, haben die Organisatoren der außergewöhnlichen, aufwändigen Rekrutierungsaktion ihr Ziel voll erreicht. Maßgeblich involviert war auch Hotel Central-Chefin Angelika Falkner: „Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, mit welchem Elan die jungen Menschen in unserem Beruf aufgehen. Sie dafür zu begeistern und darin zu bestärken, ist mir ein echtes Anliegen.“ Entscheidend wäre allerdings, könnte man den einen oder die andere zu Saisonbeginn in Sölden auch am neuen Arbeitsplatz antreffen.