Fremder sperrt sich mit Mädchen in Toilette ein

Weitere Zeugen geladen

Nach einer Flasche Marillenbrand, mehreren Gläsern Wein, einer halben Flasche Korn und zehn Häferln Punsch wollte der gut Betankte „nur“ seine Notdurft verrichten. So zumindest die Vermutung des 50-Jährigen. Denn wirklich erinnern kann er sich an nichts. Dass er im Vollrausch dann die Damentoilette erwischt hatte, will er nicht bemerkt haben. Auch nicht, dass sich zwei kleine Mädchen mit ihm im WC befunden haben. Wie betrunken der Mann wirklich war, gilt es zu klären. Prozess vertagt.