Jetzt ist die perfekte Salzburger Antwort gefragt

Viel mehr Zeit wird es fürs Videostudium gegeben haben, in dem die Partie genau analysiert, Aufschlüsse fürs heutige Spiel drei gewonnen wurden. „Weniger Strafen nehmen! Das ist das Erste, was wir umsetzen müssen. Dazu in der Offensivzone einfacher spielen, Plays nicht erzwingen, die nicht da sind. Und wir müssen in den Zweikämpfen wieder bissiger agieren“, fasste es Stürmer Ali Wukovits zusammen.