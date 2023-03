Bullen zogen KAC-Trainer die Lederjacke aus

Walker beim Wagner-Klub

Die Bulls gingen bisher in 22 Serien 1:0 in Führung, 20 wurden am Ende auch gewonnen. Der Gegner bei den zwei „Umfallern“? Der KAC, der 2017 sogar nach 0:2 noch aufstieg! Im Jahr danach Rotjacken-Coach: Steve Walker, der zuletzt Kandidat für die McIlvane-Nachfolge war. Der Noch-München-Co-Trainer soll in Schwenningen (DEL) gelandet sein. Dort hat Ex-Bulls-Manager Wagner als Sportdirektor das Sagen.