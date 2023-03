Land soll sparen statt bei Steirern abkassieren!

Wie lange bleibt die Steiermark noch unnachgiebig? In keinem anderen Bundesland müssen Haushalte so viel für den öffentlichen Rundfunk berappen wie hierzulande. Derzeit löhnen wir 28,65 Euro an GIS-Gebühr, ab 1. Jänner 2024 soll die Staatsfunk-Steuer auf 19,99 Euro sinken.