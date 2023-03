Wie Jugendliche virtuell eine Stadt regieren

Dass die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro in den Umbau ihres Turnsaals gesteckt hat, wissen die Mädchen und Burschen der Mittelschule in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, jetzt wohl erst richtig zu schätzen. Denn im Computerspiel „Mayority“ – hergeleitet vom englischen „Mayor“, also Bürgermeister – mussten sie selbst als Gemeindeoberhäupter die Geschicke einer Ortschaft lenken. Und als solche über Investitionen in die Infrastruktur entscheiden oder dafür sorgen, dass alle Arbeit und ein Dach über den Kopf haben.