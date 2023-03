Arme Sängerin! England-Hymne geht voll in die Hose

„Bin so wütend“

So lebensfroh sie sich auf Insta gerne zeigt - der Vorfall am Donnerstag setzte ihr zu. „Ich bin so zornig auf das, was passiert ist. Ich wollte es perfekt machen. Aber was passierte, war nicht meine Schuld“, zitiert sie die SportBIBLE: „Ich möchte mich bei allen Fans entschuldigen, die im Stadion waren und via TV zugesehen haben. Ich bin beschämt und ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich nicht respektlos war.“ Viel eher habe es sich um ein Tonproblem gehandelt, sagt Ellynora. Sie habe die Musik teilweise doppelt, dann wieder gar nicht gehört. Schade.