Sechs Mitarbeiter nur für die Mitgliedsanträge

In Oberndorf wurden Weichen bereits gestellt

Ruhe wird bei der SPÖ in den nächsten Wochen mit Sicherheit nicht einkehren. Unruhe gab es auch bei den Roten in Oberndorf. Da gab es laute Gerüchte über Bürgermeister Georg Djundja. Diesen sagten einen Wechsel des Stadtchefs in Richtung Landespolitik voraus. „Stimmt nicht. Ich bleibe in Oberndorf“, sagt Djundja. Am Freitagabend wurde er von der Stadtpartei zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl im kommenden Jahr gewählt.