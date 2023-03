Zahl der Krankenstände hoch - und weiter steigend

Stärkere Grippewelle trägt zu Krankenstands-Plus bei

Und die Tendenz ist weiter steigend: Heuer gab es bereits bis Mitte März 1,5 Millionen Fälle. Auch summiert auf Krankenstandstage liegen die Zahlen 2022 über den Vorjahren: 77,3 Millionen Krankenstandstage kamen zusammen, 68 Millionen waren es im Jahr davor. Die ÖGK hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach über hohe Krankenstandszahlen infolge einer stärkeren Grippewelle als in den Corona-Jahren berichtet. Aber nicht nur die starke Zunahme an Atemwegsinfektionen hat die Krankenstände steigen lassen, auch die Corona-Zahlen tragen nach wie vor dazu bei.