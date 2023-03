Salzburg-Ass Dijon Kameri ist Jungstar des Jahres

Anfang August lief er in der 2. Liga für Liefering auf. Im September schnürte er plötzlich in der Champions League die Schuhe und stand für Salzburg gegen Milan in der Startelf. Für Dijon Kameri ging es in den vergangenen Monaten steil nach oben. Die Krönung: Der 18-Jährige wurde von den „Krone“-Lesern in überlegener Manier zum „Jungstar des Jahres“ gewählt. „Das ist ein große Ehre für mich“, zeigte sich der technisch versierte Mittelfeldspieler gerührt. „Ich denke mir oft, dass es sehr steil nach oben gegangen ist. Es war immer mein Traum, dass alles so schnell geht, ist umso besser und ein unbeschreibliches Gefühl.“