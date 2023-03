Bei Sabitzer-Show: Dreimal Rot in 60 Sekunden

Wie also kam‘s zu diesem Highspeed-Rot-Reigen? Die 72. Spielminute, Fulham führte 1:0. Fulham-Flügel Willian rettete auf der eigenen Torlinie. Mit der Hand. Der Schiri überlegte, wie er entscheiden sollte. Fulham Coach Silva wollte ihn dabei sichtlich beeinflussen, was wiederum der Referee nicht wollte. Dem wurde es zu bunt, er zeigte Silva die rote Karte. Die erste. Die zweite folgte sogleich: Nach dem Studium der Szene via VAR gelangte Schiri Chris Kavanagh zur Erkenntnis, dass Willians Abwehraktion ebenfalls ausschlusswürdig sei - die nächste rote Karte. Das wiederum taugte Willians Kollegen Aleksandar Mitrovic, der zuvor als Torschütze zum 1:0 geglänzt hatte, gar nicht. Er versuchte zu intervenieren - und kassierte, weil er‘s übertrieb, auch gleich die „Rote“. Damit war die Quote „drei in 60“ perfekt.