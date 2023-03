Zwei IS-Mitglieder im Iran zum Tode verurteilt

Wegen Beihilfe zu einem Anschlag auf eine Moschee im Südiran hat ein Revolutionsgericht zwei Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zum Tode verurteilt. Das gab die Justiz auf ihrem Webportal Mizan am Samstag bekannt. Die Männer sollen bei dem Anschlag im Oktober 2022 mit dem IS zusammengearbeitet haben. Ihnen droht laut Mizan eine öffentliche Hinrichtung.