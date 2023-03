In Skigebieten: 27 Mitarbeiter nicht angemeldet

In drei Kärntner Wintersportgebieten hat die Finanzpolizei insgesamt 27 illegal Beschäftigte ausforschen können. Das passierte auf der Hebalm (Koralpe), am Klippitztörl und auf der Hochrindl. Die Männer und Frauen waren am Papier als arbeitslos gemeldet und bezogen Arbeitslosengeld, gingen laut Finanzpolizei aber offensichtlich einer Beschäftigung nach.